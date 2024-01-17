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الحوثيون يتوعدون باستمرار الهجمات على السفن المتجهة لإسرائيل

منذ 51 دقيقة
من عناصر جماعة الحوثي

من عناصر جماعة الحوثي

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قال محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين لرويترز (الأربعاء 17-1-2024) إن تصنيف الولايات المتحدة للحركة اليمنية “جماعة إرهابية” لن يؤثر على عملياتها في البحر الأحمر.

وأكد أن العمليات “ستستمر في البحر الأحمر لمنع السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى إسرائيل من المرور عبر البحر الأحمر والبحر العربي وباب المندب”.

وقال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس جو بايدن أعادت اليوم جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران إلى قائمة “الجماعات الإرهابية”، في أحدث محاولة من جانب واشنطن لوقف هجمات الحوثيين على الشحن الدولي احتجاجا على القصف الإسرائيلي لغزة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إنه إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر، فإن واشنطن ستدرس رفع هذا التصنيف.

وأوضح أن “التصنيف سيسري خلال 30 يوما لمنحنا الوقت لتقليل آثار هذا القرار على الشعب اليمني”.

وأشار سوليفان إلى أن واشنطن تريد أن يجبر هذا التصنيف الحوثيين على الابتعاد عن إيران.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الحوثين شنوا هجمات غير مسبوقة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وضد القوات المتمركزة في المنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

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