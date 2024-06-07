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اليمن.. احتجاز 15 موظفاً في منظمة تتبع للأمم المتحدة

منذ ساعتين
آخر تحديث: 7 - يونيو - 2024 1:24 مساءً
الحكومة اليمنية- أرشيفية

الحكومة اليمنية- أرشيفية

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قال ثلاثة مسؤولين في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لرويترز اليوم الجمعة 7 حزيران/يونيو 2024، إن قوات الأمن التابعة للحوثيين اعتقلت ما لا يقل عن خمسة عشر موظفا يمنيا يعملون في منظمات دولية من بينها الأمم المتحدة.

وأوضح المسؤولون أن أفرادا من المخابرات التابعة لجماعة الحوثي المسلحة اعتَقلوا تسعة موظفين في الأمم المتحدة وثلاثة موظفين في المعهد الديمقراطي الوطني الممول من الولايات المتحدة وثلاثة موظفين في جماعة محلية معنية بحقوق الإنسان، وذلك خلال سلسلة من المداهمات أمس الخميس.

وداهم أفراد المخابرات التابعين لجماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من شمال البلاد، منازل ومكاتب هؤلاء الأشخاص وصادروا هواتف وأجهزة كمبيوتر.

وقال المسؤولون بالحكومة المعترف بها دوليا، والتي تسيطر على مناطق تقع بالأساس في جنوب اليمن، إن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين يعملون في مكتب حقوق الإنسان ومكتب الشؤون الإنسانية.

ولم يرد مكتب الأمم المتحدة ولا المعهد الديمقراطي الوطني على طلب رويترز لتأكيد الأمر أو التعليق عليه حتى الآن، كما لم يصدر تعليق عن المتحدث باسم الحوثيين إلى الآن.

ويحتجز الحوثيون المتحالفون مع إيران نحو 20 موظفا يمنيا لدى السفارة الأمريكية في صنعاء منذ ثلاث سنوات. وأوقفت السفارة عملياتها في 2014.

    المصدر :
  • رويترز

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