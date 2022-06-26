الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
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الحوثيون يحرقون كميات كبيرة من المخدرات في صعدة

منذ 43 دقيقة
عناصر من جماعة الحوثي

عناصر من جماعة الحوثي

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أضرم مسؤولون حوثيون النار، الأحد الواقع في 26 حزيران، في كمية كبيرة من المخدرات كانت قد ضُبطت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن العام الماضي.

وقال العميد فاتك الشمسي نائب مدير عام مكافحة المخدرات، إن المخدرات المصادرة تم رميها وإحراقها.

وأوضح الشمسي أن المخدرات المصادرة شملت نحو 29 طنا من الحشيش ونحو مليوني حبة أمفيتامين و66 كيلوجراما من الهيروين.

وقال: “الكميات كما تشاهدون قرابة 29 طن من الحشيش وقرابة 11 طنا في محافظة صعدة. الحبوب قرابة اثنين مليون و50 حباية منوعة، أيضا خمسة كيلو شابو وخمسة آلاف أنبولة مخدرة بالإضافة إلى 66 كيلو هيروين”.

وتم ضبط ما يقرب من 11 طنا من الحشيش الذي تدميره الأحد في محافظة صعدة الشمالية الغربية الواقعة على الحدود مع السعودية.

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