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الحوثيون يستهدفون إيلات الإسرائيلية بصواريخ باليستية

منذ 13 دقيقة
المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي "يحيى سريع"

المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي "يحيى سريع"

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قال المتحدث العسكري باسم حركة الحوثي اليمنية (الجمعة 2-2-2024) إن الحركة نفذت عملية عسكرية باتجاه مدينة إيلات الإسرائيلية بصواريخ باليستية، وهدد بمواصلة مثل هذه العمليات إلى أن تنهي إسرائيل هجومها على غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق إن نظام الدفاع الجوي “أرو” الخاص به اعترض بنجاح صاروخ أرض-أرض أطلق على الأراضي الإسرائيلية اليوم الجمعة في منطقة البحر الأحمر.

وشن الحوثيون سلسلة هجمات على السفن وأهداف أخرى في منطقة البحر الأحمر فيما وصفوه بأنه تضامن مع الفلسطينيين، مما أثار مخاوف من اتساع رقعة الحرب بين إسرائيل وحماس إلى أنحاء أخرى من الشرق الأوسط.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع “القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ لن تترددَ في تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الصهيونيِّ في البرِّ والبحرِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة”.

    المصدر :
  • رويترز

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