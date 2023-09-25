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الحوثيون يستهدفون الجيش البحريني على الحدود الجنوبية السعودية

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 25 - سبتمبر - 2023 11:15 مساءً
البحرين

البحرين

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نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن الجيش البحريني قوله في وقت متأخر من مساء اليوم الاثنين 25\9\2023 إن اثنين من أفراده قتلا وأصيب آخرون في هجوم بطائرات مسيرة شنه الحوثيون اليوم على القوة التي تم نشرها على المنطقة الحدودية الجنوبية للسعودية.

وأضاف “جرى صباح اليوم… استشهاد ضابط وفرد وعدد من الجرحى من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل”.

    المصدر :
  • رويترز

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