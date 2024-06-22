الحوثيون يستهدفون حاملة الطائرات الأمريكية وسفينة ترانس وورلد

أعلن الناطق العسكري باسم حركة أنصار الله، يحيى سريع، عن تنفيذ عمليات هجومية موجهة ضد أهداف بحرية هامة في منطقتي البحر الأحمر والبحر العربي. حيث أفاد سريع بأن القوات الحوثية نجحت في استهداف حاملة الطائرات الأمريكية “آيزنهاور” شمال البحر الأحمر، ما أسفر عن تحقيق إصابات مباشرة في صفوف الطاقم العسكري.

كما أكد الناطق العسكري أن عمليات أنصار الله شملت أيضًا السفينة “ترانس وورلد” في البحر العربي، حيث تم تنفيذ عمليات قصف ناجحة أسفرت عن إصابة الأهداف المستهدفة بدقة عالية وتحقيق أهداف العمليات المخططة.

التصريحات الرسمية أكدت أن العمليات العسكرية التي نفذتها قوات أنصار الله تأتي في سياق تصعيدها ضد القوات العسكرية الأجنبية في المنطقة، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الردع وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحركة في مواجهة التدخلات الخارجية.

ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها.

وتعطل هجمات الحوثيين حركة الشحن العالمي عبر قناة السويس، مما أجبر شركات على تغيير المسارات إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية. وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن.

تأتي هذه العملية العسكرية التي نفذها الجيش الأمريكي في منطقة البحر الأحمر في سياق التوترات المستمرة في المنطقة، حيث تعتقد واشنطن أن القوات الحوثية المتحالفة مع إيران تسعى إلى زعزعة الاستقرار وتهديد حركة الملاحة البحرية.

ويُعتبر البحر الأحمر من أهم الطرق في العالم لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال، وكذلك للسلع الاستهلاكية، ويمر بالمنطقة نحو 40 في المائة من حركة التجارة العالمية، ويقدّر خبراء أن نحو 30% من تجارة الحاويات العالمية تمر عبر قناة السويس.