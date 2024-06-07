الحوثيون يطلقون 4 صواريخ باليستية في البحر الأحمر والقوات الأمريكية ترد

قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الجمعة إن جماعة الحوثي اليمنية أطلقت على مدى الأربع والعشرين ساعة المنصرمة أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق تسيطر عليها في اليمن فوق البحر الأحمر.

وأضافت القيادة أنه لم تبلغ أي سفن أمريكية أو تجارية أو تابعة للائتلاف عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأضافت إن القوات الأمريكية دمرت أربع طائرات مسيرة وصاروخين مضادين للسفن في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

كما دمرت القوات الأمريكية طائرة مسيرة انطلقت من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن صوب مضيق باب المندب، إضافة لتدميرها زورق استطلاع للحوثيين في البحر الأحمر، وفقا للبيان ذاته.

ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها.

وتعطل هجمات الحوثيين حركة الشحن العالمي عبر قناة السويس، مما أجبر شركات على تغيير المسارات إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية.

وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن.

تأتي هذه العملية العسكرية التي نفذها الجيش الأمريكي في منطقة البحر الأحمر في سياق التوترات المستمرة في المنطقة، حيث تعتقد واشنطن أن القوات الحوثية المتحالفة مع إيران تسعى إلى زعزعة الاستقرار وتهديد حركة الملاحة البحرية.

ويُعتبر البحر الأحمر من أهم الطرق في العالم لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال، وكذلك للسلع الاستهلاكية، ويمر بالمنطقة نحو 40 في المائة من حركة التجارة العالمية، ويقدّر خبراء أن نحو 30% من تجارة الحاويات العالمية تمر عبر قناة السويس.

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