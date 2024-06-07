الحوثيون يعتقلون موظفين يعملون بمنظمات دولية.. والأمم المتحدة تطالب بإطلاق سراحهم

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن قوات الأمن الحوثية اعتقلت 11 من موظفي الأمم المتحدة في اليمن على مدى الأيام الثلاثة الماضية وإن الأمم المتحدة تسعى إلى إطلاق سراحهم سالمين دون شروط في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن الأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء هذه التطورات وتسعى للحصول على توضيح من الحوثيين لأسباب احتجاز الموظفين وهم امرأتان وتسعة رجال يمنيين. ويعمل هؤلاء الموظفون في خمس وكالات مختلفة تابعة للأمم المتحدة ولمبعوثها إلى اليمن.

وقال دوجاريك “نسعى لكل القنوات المتاحة لتأمين الإفراج الآمن وغير المشروط عنهم جميعا في أسرع وقت ممكن”، مضيفا أن الأمم المتحدة تريد أيضا الوصول إلى الموظفين.

وكان ثلاثة مسؤولين في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قالوا لرويترز اليوم الجمعة إن أفرادا من المخابرات التابعة لجماعة الحوثي المسلحة اعتَقلوا تسعة موظفين في الأمم المتحدة وثلاثة موظفين في المعهد الديمقراطي الوطني الممول من الولايات المتحدة وثلاثة موظفين في جماعة محلية معنية بحقوق الإنسان، وذلك خلال سلسلة من المداهمات أمس الخميس.

وداهم أفراد المخابرات التابعون لجماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء وأجزاء مكتظة بالسكانفي شمال البلاد، منازل ومكاتب هؤلاء الأشخاص وصادروا هواتف وأجهزة كمبيوتر.

وتسيطر الحكومة المعترف بها دوليا على مناطق تقع بالأساس في جنوب اليمن.

ولم يرد مكتب الأمم المتحدة ولا المعهد الديمقراطي الوطني على طلب رويترز لتأكيد الأمر أو التعليق عليه حتى الآن، كما لم يصدر تعليق فوري من المتحدث باسم الحوثيين.

ويهاجم الحوثيون المتحالفون مع إيران سفن الشحن في البحر الأحمر، مما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا لشن غارات جوية على أهداف للحوثيين في اليمن. ويحتجز الحوثيون نحو 20 موظفا يمنيا لدى السفارة الأمريكية في صنعاء منذ ثلاث سنوات. وأوقفت السفارة عملياتها في 2014.