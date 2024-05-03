الحوثيون يعرضون استقبال الطلاب الموقوفين من الجامعات الأمريكية في اليمن

عرضت حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران استقبال الطلاب الموقوفين عن الدراسة في الجامعات الأمريكية بسبب تنظيم احتجاجات مناهضة لإسرائيل.

وتتسبب الحركة في اضطرابات لعمليات الشحن العالمية بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على سفن في البحر الأحمر تقول إنها تشنها إظهارا لدعمها للفلسطينيين في الصراع في قطاع غزة.

وتظاهر طلاب أو اعتصموا في مخيمات احتجاج في عشرات الجامعات بالولايات المتحدة في الأيام القليلة الماضية احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة التي دخلت حاليا شهرها السابع.

ودعا المتظاهرون الرئيس جو بايدن، الذي أيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، إلى بذل المزيد من الجهد لوقف إراقة الدماء في غزة وطالبوا الجامعات بوقف الاستثمار في الشركات الداعمة للحكومة الإسرائيلية.

واستدعت العديد من الجامعات، ومنها جامعة كولومبيا في نيويورك، الشرطة لفض الاحتجاجات.

وقال مسؤول في جامعة صنعاء التي يديرها الحوثيون لرويترز إنهم جادون بشأن الترحيب بطلاب الجامعات الأمريكية الذين أوقفوا بسبب دعمهم للفلسطينيين مضيفا أنهم يخوضون المعركة “إلى جانب فلسطين” بكل السبل الممكنة.

وأصدرت جامعة صنعاء بيانا أشادت فيه بالموقف “الإنساني” للطلبة في الولايات المتحدة وقالت إن بإمكانهم مواصلة دراستهم في اليمن.

وأضاف مجلس إدارة الجامعة في البيان عنوان بريد إلكتروني لأي طالب يرغب في قبول عرضهم وندد “بما يتعرض له الأكاديميين والطلاب من أبناء الجامعات الأمريكية والأوروبية من تنكيل وتكميم للأفواه وقمع لحرية الرأي والتعبير”.

وأعادت الولايات المتحدة وبريطانيا إدراج حركة الحوثي على قائمة الجماعات الإرهابية هذا العام، بعدما أضرت هجماتها على السفن في البحر الأحمر ومحيطه بالاقتصادات العالمية.

وأثار عرض الجماعة توفير فرصة التعليم لطلاب الجامعات الأمريكية موجة من السخرية بين اليمنيين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر أحد مستخدمي وسائل التواصل صورة لاثنين من الغربيين يمضغان نبات القات المخدر المستخدم على نطاق واسع في اليمن، واصفا إياها بصورة لطلبة من الولايات المتحدة خلال سنتهم الخامسة في جامعة صنعاء.