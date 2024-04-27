الحوثيون يعرضون تسجيلاً مصوراً لإسقاط طائرة مسيرة أميركية

عرضت حركة الحوثي اليمنية اليوم السبت 27 نيسان/أبريل 2024، مقاطع فيديو تظهر لحظة إسقاط طائرة مسيرة أميركية في أجواء محافظة صعدة شمال اليمن. يأتي هذا في إطار الهجمات التي تشنها الحركة، كجزء من دعمها لغزة، على سفن إسرائيلية أو متجهة لإسرائيل.

وقالت الجماعة -عبر منصة إكس بعد ساعات من إعلانها إسقاط مسيّرة أميركية من نوع “إم كيو 9” أمس الجمعة- إن الدفاعات الجوية التابعة لها أسقطت الطائرة بصاروخ أرض جو أثناء قيامها بما وصفتها بأعمال عدائية في محافظة صعدة.

وتظهر في مقطع الفيديو لحظة استهداف المسيّرة الأميركية، ثم تظهر لقطات لما قال المتحدث في المقطع إنه حطام الطائرة بعد استهدافها.

وصعدة هي معقل جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014 وعدد من المحافظات اليمنية.

وأول أمس الخميس، قال زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي إن قواته استهدفت 102 سفينة أميركية وبريطانية وإسرائيلية منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا على غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى -معظمهم أطفال ونساء- ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.