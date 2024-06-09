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الحوثيون يعلنون استهدافهم لمدمّرة بريطانية وسفينتين مرتبطتين بها.. وبريطانيا تنفي

منذ 12 دقيقة
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نفت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، استهداف الحوثيين للمدمرة “دايموند” في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، اليوم الأحد: “إن الحوثيين استهدفوا بالصواريخ المدمرة البريطانية “دايموند” في البحر الأحمر”.

وأضاف سريع في بيان أن الجماعة قصفت أيضا سفينتين مرتبطتين بإسرائيل، ردا على الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة، نقلا عن وكالة أنباء “العالم العربي”.

مشيراً الى أن الإصابة كانت “دقيقة” دون أن توضح إن كانت تسببت في أضرار.

وقال: “ان الضربات أصابت سفينتين تابعتين للمدمرة البريطانية هما (نورديرني) و(تافيشي)”، وإنها أدت “إلى نشوب حريق” في السفينة الأولى.

وأعلن الحوثيون أنهم يستهدفون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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