الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أمريكية وأخرى بريطانية في البحر الأحمر

أفاد المتحدث العسكري باسم حركة الحوثي، يحيى سريع، اليوم الثلاثاء 6 فبراير/شباط، في كلمة بثها التلفزيون إن الجماعة اليمنية المتحالفة مع إيران أطلقت صواريخ بحرية على السفينتين ستار ناسيا ومورنينج تايد في البحر الأحمر.

وقال سريع في كلمته “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا نفذت القوات البحرية… عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر الأولى استهدفت سفينة أمريكية (ستار ناسيا) والأخرى استهدفت سفينة بريطانية (مورنينج تايد)… بصواريخ بحرية”.

ومع أن سريع ذكر أن السفينتين أمريكية وبريطانية، تظهر سجلات من متتبعين لحركة الشحن أن السفينتين ترفعان علم جزر مارشال وبربادوس.