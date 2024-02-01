الحوثيون يعلنون استهداف "سفينة تجارية أمريكية" في خليج عدن

قالت جماعة الحوثي في اليمن (الأربعاء 31-1-2024) إن قواتها البحرية نفذت عملية استهدفت “سفينة تجارية أمريكية” في خليج عدن بعد ساعات من إطلاق صواريخ على المدمرة الأمريكية جريفلي.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري لجماعة الحوثي في بيان إن العملية استهدفت “السفينة التجارية الأمريكية كوي وكانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.. وذلك بعدة صواريخ بحرية مناسبة أصابتها بشكل مباشر”.

وأضاف أن “القوات المسلحة اليمنية ستواجه التصعيد الأمريكي البريطاني بالتصعيد ولن تتردد في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ونوعية ردا على أي حماقة أمريكية بريطانية ضد اليمن العزيز”.

وحذر قائلا “كافة السفن البحرية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي هي أهداف مشروعة للقوات المسلحة اليمنية طالما استمر العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا”.

وتشغل شركة أوشنيكس سرفيسز ومقرها بريطانيا سفينة الحاويات كوي التي ترفع علم ليبريا. وأظهرت بيانات الشحن أن أسطول الشركة يضم ناقلة النفط مارلين لواندا التي تضررت بصاروخ يوم السبت الماضي.

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم الأربعاء إن سفينة تجارية أبلغت عن انفجار على جانبها الأيمن بعد استهدافها بصاروخ في أثناء إبحارها على بعد 69 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من عدن باليمن.

وأضافت في مذكرة تحذيرية “أمبري على علم بإطلاق صاروخ من منطقة دمنة خدير بمحافظة تعز اليمنية”.

إلا أن أمبري لم تذكر ما إذا كانت هذه السفينة هي كوي.

ويطلق الحوثيون المتحالفون مع إيران، الذين يسيطرون على الأجزاء الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، موجة تلو الأخرى من الطائرات المسيرة المحملة بمواد متفجرة والصواريخ على سفن تجارية منذ 19 نوفمبر تشرين الثاني، ويقولون إن هذا رد على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وتسببت حملة الحوثيين في اضطرابات للشحن الدولي مما دفع بعض الشركات إلى تعليق العبور في البحر الأحمر وسلوك مسار بديل أطول وأكثر تكلفة حول أفريقيا.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن، وأعادت إدراج الجماعة في قائمة للمنظمات الإرهابية مع انتشار الاضطرابات الناجمة عن الحرب في غزة عبر المنطقة.