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الحوثيون يعلنون استهداف سفينة شحن إسرائيلية في البحر الأحمر

منذ ساعة واحدة
سفينة شحن في البحر الأحمر

سفينة شحن في البحر الأحمر

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قالت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، مساء اليوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2025، إنها استهدفت سفينة الشحن الإسرائيلية (إم.إس.سي سيلفر) بعدد من الصواريخ في خليج عدن بالقرب من البحر الأحمر.

ولم يدل المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع بمزيد من التفاصيل لكنه قال في بيان إن الجماعة استخدمت أيضا طائرات مسيرة لاستهداف عدد من السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وبحر العرب بالإضافة إلى مواقع في إيلات بجنوب إسرائيل.

وتقول مصادر بقطاعي الشحن والتأمين إن الحوثيين، الذين يسيطرون على مساحات كبيرة باليمن، يشنون هجمات على سفن لها علاقات تجارية بالولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل.

ورغم الضربات الانتقامية التي يشنها الغرب على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن، تتعهد الجماعة بمواصلة استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين حتى توقف إسرائيل حربها على غزة.

وقال محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين في منشور على إكس اليوم الثلاثاء “ليس هناك من خطر على الملاحة الدولية ولا الأوروبية طالما لم يكن منها أي عمليات عدوانية، ومن ثَمّ تنتفي الحاجة لعسكرة البحر الأحمر”.

وأضاف “إن ما ينتظره العالم وبفارغ الصبر ليس عسكرة البحر الأحمر، بل إعلان وقف إطلاق النار في غزة بشكل عاجل وشامل لدواع إنسانية لا تخفى على أحد”.

    المصدر :
  • رويترز

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