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الحوثيون يعلنون استهداف سفينة عسكرية أميركية

منذ 21 ثانية
المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي "يحيى سريع"

المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي "يحيى سريع"

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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين، الاثنين، استهداف سفينة شحن عسكرية أميركية في خليج عدن بصواريخ بحرية، فيما نفى الجيش الأميركي ذلك.

وجاء في بيان متلفز للمتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع أنه “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وضمن الرد على العدوان الأميركي البريطاني على بلادنا، نفذت القوات البحرية (للجماعة) عملية عسكرية استهدفت سفينة شحن أميركية نوع “أوشن جاز” في خليج عدن، بصواريخ بحرية مناسبة”.

وأضاف أن الرد على الاعتداءات الأميركية والبريطانية (على اليمن) قادم لا محالة، وأي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب.

وسارع الجيش الأميركي إلى نفي ما أوردته جماعة الحوثي، ووصف تقرير الحوثيين محض افتراء.

وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في بيان ” إنها استمرت في التواصل مع سفينة أوشن جاز طوال فترة عبورها الآمن.

ومنذ التاسع من يناير/كانون الثاني الجاري، تصاعدت حدة التوترات في البحر الأحمر عندما استهدف الحوثيون سفينة أميركية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون سفن شحن تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.

    المصدر :
  • وكالات

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