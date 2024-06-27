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الحوثيون يعلنون استهداف سفينة في البحر الأحمر

منذ 41 دقيقة
سفينة تتعرض لهجوم في البحر الأحمر

سفينة تتعرض لهجوم في البحر الأحمر

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قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع اليوم الخميس 27 حزيران/يونيو 2024، إن الجماعة اليمنية استهدفت السفينة “سيجوي” في البحر الأحمر بزورق مسير وعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن سفينة تجارية أبلغت بتعرضها لمقذوف قبالة سواحل ميناء الحديدة اليمني المطل على البحر الأحمر.

ويأتي ذلك في حين أعلنت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) عن تدمير موقع رادار تابع لجماعة أنصار الله (الحوثيون) في منطقة يسيطرون عليها باليمن خلال الـ24 الماضية.

وأشارت القيادة إلى أن هذه الخطوة جاءت لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمنا للسفن، منوهة بأن موقع الرادار مثل “تهديدا وشيكا” للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن في المنطقة.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

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