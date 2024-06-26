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الحوثيون يعلنون استهداف سفينة في حيفا

منذ 10 دقائق
المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع

المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع

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قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية اليوم الأربعاء إن الحوثيين المتحالفين مع إيران استهدفوا سفينة في ميناء حيفا بإسرائيل في عملية عسكرية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق.

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون اليوم أن العملية استهدفت السفينة (إم.إس.سي مانزانيلو) في ميناء حيفا.

ويذكر أنه؛ منذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها.

وتعطل هجمات الحوثيين حركة الشحن العالمي عبر قناة السويس، مما أجبر شركات على تغيير المسارات إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية. وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن.

تأتي هذه العملية العسكرية التي نفذها الجيش الأمريكي في منطقة البحر الأحمر في سياق التوترات المستمرة في المنطقة، حيث تعتقد واشنطن أن القوات الحوثية المتحالفة مع إيران تسعى إلى زعزعة الاستقرار وتهديد حركة الملاحة البحرية.

ويُعتبر البحر الأحمر من أهم الطرق في العالم لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال، وكذلك للسلع الاستهلاكية، ويمر بالمنطقة نحو 40 في المائة من حركة التجارة العالمية، ويقدّر خبراء أن نحو 30% من تجارة الحاويات العالمية تمر عبر قناة السويس.

    المصدر :
  • رويترز

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