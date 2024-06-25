الحوثيون يعلنون ضرب سفينة إسرائيلية بصاروخ باليستي "جديد"

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن مساء (الثلاثاء 25-6-2024) ضرب سفينة إسرائيلية في بحر العرب بصاروخ باليستي جديد ونوعي.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إنهم نفذوا عملية نوعية بصاروخ باليستي جديد استهدف سفينة إسرائيلية في بحر العرب.

وأوضحت الجماعة أن السفينة المستهدفة إسرائيلية وتحمل اسم “إم إس سي سارة”، وجرى قصفها بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة في الآونة الأخيرة.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت مساء الأحد استهداف سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي بصواريخ وزورق مسيّر، لانتهاكهما حظر الوصول إلى موانئ إسرائيل الذي تفرضه الجماعة.

وحذّر سريع الشركات المستمرة في التعامل التجاري مع الاحتلال الإسرائيلي من خلال الشحن البحري بأن سفنها سوف تتعرض للاستهداف بشكل مباشر.