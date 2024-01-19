الحوثيون يهاجمون السفينة الأميركية "كيم رينجر" في خليج عدن

أعلنت جماعة “الحوثي” في اليمن استهداف سفينة أميركية في خليج عدن وإصابتها بشكل مباشر، في حين أكد مسؤول أميركي وقوع الهجوم إلا أنه نفى تعرض السفينة لأي أضرار.

وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله “الحوثيين” العميد يحيى سريع، عبر منصة “إكس”، إن مقاتلي الجماعة استهدفوا بصواريخ بحرية السفينة “كيم رينجر” الأميركية في خليج عدن وأصابوها إصابة مباشرة.

وأضاف المتحدث أن الرد على ما وصفها بالاعتداءات الأميركية والبريطانية “قادم لا محالة”، وفق تعبيره. وجدد سريع التأكيد على “استمرار حركة الملاحة في البحرين العربي والأحمر لكافة الوجهات عدا موانئ فلسطين المحتلة”.

في سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الخميس إن الولايات المتحدة ليست في حرب مع الحوثيين لكنها ستواصل توجيه ضربات لهم، في حين أعلنت الجماعة تصميمها على مواصلة استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.

وصرح متحدث باسم البنتاغون “لا نسعى لحرب مع الحوثيين ولا نعتقد أننا في حرب معهم”.

من جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الضربات التي وجهتها قواته للحوثيين قد لا توقفهم، لكنه أكد أن بلاده مستمرة في تنفيذها.