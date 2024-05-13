الحوثيون يهددون مصدر رزق الصيادين في البحر الأحمر

تسببت الهجمات الحوثية بحرمان نحو 10 آلاف صياد من مصدر رزقهم في البحر الأحمر الذي يشهد هجمات متعددة للحوثيين تستهدف الملاحة الدولية. بحسب السفارة الأميركية لدى اليمن، في بيان لها على منصة إكس.

وأضاف بيان السفارة أنه في الحديدة وحدها تسببت هجمات الحوثيين على السفن التجارية بحرمان 10 آلاف صياد من مصدر رزقهم، وأجبرت العديد منهم على الانتقال إلى أماكن أخرى أو الاستسلام للجوع.

وأوضحت أن الهجمات المتكررة للجماعة، المصنفة في قوائم الإرهاب، على السفن التجارية تسببت أيضاً بارتفاع أسعار الوقود، مما زاد المشكلة سوءاً، وزاد حياة اليمنيين صعوبة.

كما أشارت إلى أن الحوثيين هاجموا في فبراير سفينة شحن تحمل الذرة ومواد غذائية أخرى كانت مخصصة للشعب اليمني.

وقالت السفارة إن الهجمات الحوثية تزيد الأمور سوءاً في بلد كاليمن، حيث يقدّر البنك الدولي أن 17 مليون شخص يعانون من الجوع، ويستورد البلد حوالي 90% من المواد الغذائية الأساسية وفقاً للأمم المتحدة، ويعتمد بشكل كبير على شحنات المساعدات.

ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها.

وتعطل هجمات الحوثيين حركة الشحن العالمي عبر قناة السويس، مما أجبر شركات على تغيير المسارات إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية. وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن.

تأتي هذه العملية العسكرية التي نفذها الجيش الأمريكي في منطقة البحر الأحمر في سياق التوترات المستمرة في المنطقة، حيث تعتقد واشنطن أن القوات الحوثية المتحالفة مع إيران تسعى إلى زعزعة الاستقرار وتهديد حركة الملاحة البحرية.

ويُعتبر البحر الأحمر من أهم الطرق في العالم لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال، وكذلك للسلع الاستهلاكية، ويمر بالمنطقة نحو 40 في المائة من حركة التجارة العالمية، ويقدّر خبراء أن نحو 30% من تجارة الحاويات العالمية تمر عبر قناة السويس.