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الحوثيون يواصلون استهداف السفن في البحر الأحمر.. ما الجديد؟

منذ ساعتين
المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع

المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع

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قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية إن الحوثيين المتحالفين مع إيران نفذوا عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر استهدفتا سفينتين.

وقال سريع في بيان بثه التلفزيون “نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عمليتين مشتركتين في البحر الأحمر ضد سفينتين تابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وهما سفينة إلبيلا وسفينة أُول جنوة”.

ولم يحدد سريع تاريخ تنفيذ العمليتين. ولم تتلق رويترز أي بلاغات عن حوادث في البحر الأحمر اليوم الجمعة.

ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها.

وتعطل هجمات الحوثيين حركة الشحن العالمي عبر قناة السويس، مما أجبر شركات على تغيير المسارات إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية.

وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن.

تأتي هذه العملية العسكرية التي نفذها الجيش الأمريكي في منطقة البحر الأحمر في سياق التوترات المستمرة في المنطقة، حيث تعتقد واشنطن أن القوات الحوثية المتحالفة مع إيران تسعى إلى زعزعة الاستقرار وتهديد حركة الملاحة البحرية.

ويُعتبر البحر الأحمر من أهم الطرق في العالم لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال، وكذلك للسلع الاستهلاكية، ويمر بالمنطقة نحو 40 في المائة من حركة التجارة العالمية، ويقدّر خبراء أن نحو 30% من تجارة الحاويات العالمية تمر عبر قناة السويس.

    المصدر :
  • رويترز

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