الحوثيون يواصلون خروقهم لاتفاق السويد

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يستمر مسلسل التعنت الحوثي والمراوغة في تنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية تسجيل 20 خرقا لإطلاق النار من جانب الانقلابيين خلال الـ24 ساعة الماضية، في المدينة الواقعة على الساحل الغربي لليمن.

وأشار التحالف إلى أنه تم إصدار 11 تصريحا لسفن متوجهة لموانئ يمنية كالحديدة والصليف، وهي تحمل موادا غذائية ومشتقات نفطية.

كذلك بيّن التحالف، أن إجمالي التصاريح الصادرة خلال ثلاثة أيام بلغ 113، فضلا عن إصدار 23 تصريحا جويا، و3 تصاريح برية، و 76 تصريحا لحماية القوافل.

ولا تزال ثلاثة سفن تنتظر الدخول لميناء الحديدة منذ 23 يوما.

وفي الرياض، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاثنين، أن المتمردين الحوثيين، لم يحترموا بنود اتفاق السويد الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي برعاية الأمم المتحدة.

وقال بومبيو للصحفيين الذين يرافقونه في جولته بالشرق الأوسط، بعد لقائه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان: “تحدثنا عن حقيقة أن العمل الذي تم تحقيقه في السويد عن اليمن كان جيدا، ولكن نحتاج إلى التزام الطرفين باحترام تلك الالتزامات، إلا أن الحوثيين المدعومين من إيران اختاروا عدم القيام بذلك”.

وأشارت السفارة الأميركية في الرياض في تغريدة على حسابها على موقع تويتر، إلى أن بومبيو وولي العهد اتفقا “على الحاجة إلى استمرار التهدئة والتقيد ببنود اتفاقية السويد، وخاصة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في الحديدة”، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

المصدر سكاي نيوز عربية