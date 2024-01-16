الحوثيون يُعلنون استهداف سفينة تُبحر نحو موانئ فلسطين المحتلّة

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع في بيان، أنّ الجماعة استهدفت اليوم الثلاثاء، سفينة “زوغرافيا” بصواريخ بحرية خلال إبحارها نحو “إسرائيل” أسفرت عن “إصابة مباشرة”.

وقالت شركة أمنية ومصدران في وزارة الشحن اليونانية إن ناقلة البضائع السائبة المملوكة لدولة اليونان وترفع علم مالطا لحقت بها أضرار مادية، إلا أن أحدًا لم يُصب بعد استهدافها في البحر الأحمر بالقرب من ميناء الصليف اليمني.

وأعلن مصدران في وزارة الشحن اليونانية لرويترز اليوم الثلاثاء، أن ناقلة البضائع السائبة المملوكة للدولة اليونانية إم.تي زوغرافيا التي تحمل على متنها طاقمًا من 24 فردًا أصيبت بصاروخ قبالة سواحل اليمن، مما يؤكد تقارير سابقة أفادت بأن السفينة تعرضت للقصف في البحر الأحمر، بينما كانت تتجه شمالًا.

وذكر أحد المصدرين أن السفينة كانت خالية من البضائع وهي تبحر من فيتنام إلى إسرائيل، مضيفًا أنه لم تقع إصابات.