الحوثي: غارات أمريكية بريطانية تستهدف مطار الحديدة باليمن

شنت الولايات المتحدة وبريطانيا 6 غارات جوية على مطار الحديدة الدولي غرب اليمن، اليوم الأربعاء، بحسب ما أعلنت قناة “المسيرة” الناطقة باسم الحوثيين.

وقالت القناة في شريطها العاجل: “طيران العدوان الأمريكي البريطاني يشن 6 غارات على مطار الحديدة الدولي”.

ولم توضح القناة نتائج هذا الاستهداف، فيما لم يتوفر على الفور تعقيب من واشنطن أو لندن.

ومن حين إلى آخر، تعلن جماعة الحوثي بشكل متكرر تعرض مطار الحديدة لغارات أمريكية وبريطانية.

والحديدة مطلة على البحر الأحمر، وهي إحدى أهم محافظات اليمن؛ كونها تضم مطارا دوليا (جنوب المحافظة) و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

ويضم المطار مدرجا بطول 3 كيلومترات، وقبل الحرب بين الحكومة والحوثيين قبل نحو 10 سنوات، كان يقدم خدمات للرحلات الداخلية والدولية، لكنه متوقف حاليا بسبب تداعيات الصراع.

ويقول الحوثيون إنهم “تضامنا مع غزة” التي تواجه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حربا إسرائيلية بدعم أمريكي، يستهدفون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها.

وتعطل هجمات الحوثيين حركة الشحن العالمي عبر قناة السويس، مما أجبر شركات على تغيير المسارات إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية. وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن.

تأتي هذه العملية العسكرية التي نفذها الجيش الأمريكي في منطقة البحر الأحمر في سياق التوترات المستمرة في المنطقة، حيث تعتقد واشنطن أن القوات الحوثية المتحالفة مع إيران تسعى إلى زعزعة الاستقرار وتهديد حركة الملاحة البحرية.

ويُعتبر البحر الأحمر من أهم الطرق في العالم لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال، وكذلك للسلع الاستهلاكية، ويمر بالمنطقة نحو 40 في المائة من حركة التجارة العالمية، ويقدّر خبراء أن نحو 30% من تجارة الحاويات العالمية تمر عبر قناة السويس.