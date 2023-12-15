"الحوثي" يتبنّى مهاجمة سفينتين في البحر الأحمر.. ويتوعّد بالمزيد

أكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، اليوم الجمعة، أن الجماعة شنت هجمات بالصواريخ على سفينتين، قائلًا: هاجمنا السفينتين “إم.إس.سي ألانيا” و”إم.إس.سي بلاتيوم 3″.

أضاف المتحدث: “تم استهداف السفينتين المتجهتين إلى الكيان الإسرائيلي بصاروخين بحريين مناسبين.. عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية”.

تابع: “نطمئن كافة السفن المتجهة إلى كافة المواني حول العالم عدا المواني الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر”.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في وقت سابق، أنها تلقت تقريرًا عن إخماد حريق نجم عن انفجار، وكان قد شب الحريق على متن سفينة تبعد 30 ميلًا بحريًا عن جنوب غربي المخا باليمن، اليوم الجمعة، مضيفةً أن “التقرير يفيد بأن الطاقم والسفينة بأمان حاليًا”.

وفي وقت سابق من اليوم قالت الهيئة إنها تحقق في تقرير عن وقوع حادث في محيط باب المندب على بعد 30 ميلًا بحريًا جنوب غربي ميناء المخا اليمني.

من جهته قال مسؤول أميركي إن سفينة شحن ثانية أصيبت بصاروخ باليستي أطلق من اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون، مضيفًا أن المدمرة ميسون التابعة للبحرية الأميركية في طريقها لمساعدة السفينة.

وحدد المسؤول السفينة بأنها “إم إس سي بلاتينيوم 3″، وقال إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أي شخص قد أصيب في الهجوم أم لا. ويبدو أن الصاروخ كان يستهدف “الجسرة”، وهي سفينة شحن أخرى أصيبت بقذيفة في وقت سابق من يوم الجمعة.

وكانت الهيئة البريطانية قد أبلغت في وقت سابق عن حادثين آخرين، أحدهما جنوب غربي ميناء الحديدة اليمني والآخر شمال المخا. ونصحت السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

وفي وقت سابق، أصاب مقذوف أُطلق من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن سفينة شحن في البحر الأحمر، الجمعة، وفق ما أفاد مسؤول أميركي وشركة استخبارات، بعد سلسلة هجمات مشابهة.

BREAKING: Yemen's Houthis partially destroyed the Maersk Gebalatir container ship using Drones. pic.twitter.com/KVfrBSbLxi — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) December 15, 2023

وقال المسؤول الأميركي في وزارة الدفاع لوكالة “فرانس برس”: “نحن على علم بأن شيئا ما أُطلق من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن ضرب هذا المركب الذي تضرر. ووردت معلومات عن اندلاع حريق”.

وفي وقت سابق، أفادت هيئة عمليات التجارة التابعة للبحرية البريطانية، اليوم الجمعة، إلى ورود تقارير عن حادثة بالقرب من ميناء الحديدة اليمني. وقالت الهيئة في بيان على منصة “إكس” (تويتر سابقا) إن الحادثة وقعت على بعد 60 ميلًا بحريًا جنوبي غرب ميناء الحديدة. فيما ذكرت وكالة “رويترز” بأن زورقا أبيض يقل 10 أشخاص أمروا سفينة بتغيير مسارها نحو اليمن.

وقبل ساعات أفادت نفس الهيئة بتلقيها تقارير بوقوع حادثة شمالي ميناء المخا اليمني بالقرب من مضيق باب المندب. وفي الواقعتين، نصحت الهيئة السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مثيرة للريبة.

وأفادت مذكرة إرشادية بأن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقت تقريرا عن إصابة سفينة غربي ميناء الحديدة اليمني بمقذوف غير معروف ما أدى لنشوب حريق على متنها دون إصابات.