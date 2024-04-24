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الحوثي يعلن استهداف مدمرة أميركية وسفينة إسرائيلية في خليج عدن والمحيط الهندي

منذ 34 دقيقة
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أعلن المتحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع في بيان أذاعه التلفزيون، اليوم،  استهداف السفينة ميرسك يوركتاون ومدمرة حربية أميركية في خليج عدن وكذلك السفينة الإسرائيلية فيراكروز في المحيط الهندي.

وأوضح البيان: “جرى خلال العملية العسكرية استهدفت السفينة ميرسك يوركتاون الأميركية في خليج عدن بصواريخ بحرية مناسبة”.

وأضاف: “كما تم استهداف سفينة فيراكروز الإسرائيلية في المحيط الهندي بعدد من الطائرات المسيرة”.

وتابع البيان: “العمليات الثلاث حققت إصابات مباشرة وحققت أهدافها بنجاح. نؤكد الاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية أو المرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي”، كما نقلت “سكاي نيوز “.

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