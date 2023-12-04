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بريطانيا تحمل إيران مسؤولية هجمات الحوثي على السفن التجارية

منذ 51 دقيقة
سفينة - أرشيفية

سفينة - أرشيفية

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نددت الحكومة البريطانية في بيان صادر الاثنين بهجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية على سفن تجارية في البحر الأحمر، محملة إيران المسؤولية عن تلك الهجمات.

وقالت الحكومة في بيانها: “لقد قدمت إيران منذ فترة طويلة الدعم العسكري والسياسي للمسلحين الحوثيين، وهي تتحمل المسؤولية عن تصرفات وكلائها وشركائها”.

وكان الجيش البريطاني تحدث في وقت سابق عن هجوم بطائرة من دون طيار وانفجارات في البحر الأحمر، من دون الخوض في تفاصيل.

ويوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن سفينة حربية أميركية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجمات في البحر الأحمر.

وقال البنتاغون: “نحن على علم بالتقارير المتعلقة بالهجمات على المدمرة الأميركية (يو إس إس كارني) وسفن تجارية في البحر الأحمر، وسنقدم المعلومات عندما تصبح متاحة”.

وأشار الإعلان الأميركي إلى تصعيد في سلسلة من الهجمات البحرية في الشرق الأوسط، المرتبطة بالتصعيد الإسرائيلي العنيف في قطاع غزة.

وشهد البحر الأحمر شن سلسلة من هجمات الحوثي على سفن، فضلا عن إطلاق طائرات من دون طيار وصواريخ تستهدف إسرائيل، التي تشن حربا على قطاع غزة.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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