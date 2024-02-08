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"الحيوانات المنوية" تفجر خلافاً حاداً بين أرامل الجنود الإسرائيليين وبين آبائهم!

منذ دقيقتين
تشييع قتلى الجيش الإسرائيلي الذين سقطوا في غزة

تشييع قتلى الجيش الإسرائيلي الذين سقطوا في غزة (رويترز)

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شهد “الكنيست” الإسرائيلي مشاجرات عنيفة وأزمة بين أهالي الجنود الإسرائيليين القتلى بسبب قانون يتعلق باستخدام الحيوانات المنوية بعد موت الجنود.

وأثار مشروع القانون أثناء مناقشته بلجنة الصحة في الكنيست، خلافاً حاداً بين أرامل الجنود، وبين آبائهم، حول أي الطرفين أحق بسحب حيوانات منوية من جثثهم والاحتفاظ به، حيث أن القانون الحالي يعطي الحق بذلك للأرملة دون حاجة لإذن قضائي، أما الآباء فعليهم الحصول على أمر من محكمة الأسرة.

وحسب القانون الحالي، يمكن إجراء عملية استرجاع الحيوانات المنوية بعد الوفاة بناء على طلب الأرملة من دون الحاجة إلى إذن قضائي، لكن على الآباء الذين يريدون القيام بهذه الخطوة من جثث أبنائهم الحصول على أمر من محكمة الأسرة في إسرائيل يتطلب إجراءات بيروقراطية.

أما مشروع القانون في صيغته المقترحة، فمن شأنه أن يسمح لوالدي المتوفي بالحصول على الحيوانات المنوية على الفور، حتى إذا كانت الأرملة غير راغبة في ذلك.

وعارض بعض الأرامل الحاضرات بشدة فكرة احتمال اختيار أهل الرجل امرأة لا علاقة لها بابنهم لتحمل بحيواناته المنوية، ويرون في ذلك إهانة للأرملة التي تعلم أن زوجها قد يكون لديه طفل في مكان ما لم تنجبه.وفي المقابل، يرى الآباء أن لديهم كل الحق في استخدام الحيوانات المنوية لأبنائهم لإنجاب حفيد، وأن الأرملة لا ينبغي أن تكون لها الكلمة الأخيرة في هذا الشأن.

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