الخارجية الأردنية تعلن وفاة 14 وفقد 17 خلال أداء فريضة الحج

قالت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأحد إن 14 أردنيا توفوا في حين بلغ عدد المفقودين 17 آخرين خلال موسم الحج في السعودية.

كانت الوزارة قد قالت أمس السبت إن ما لا يقل عن ستة من الوفيات كانت مرتبطة بموجة الحر الشديدة. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية في مكة غدا الاثنين.

ولم تحدد الوزارة اليوم ما إذا كان ارتفاع عدد الوفيات يرجع أيضا إلى الحرارة.

وأصدرت وزارة الصحة السعودية يوم الخميس تحذيرا من ارتفاع درجات الحرارة ونصحت الحجاج بالحفاظ على رطوبة أجسادهم وتجنب الخروج خلال الساعات الأشد حرارة في اليوم بين الساعة 11 صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) والثالثة بعد الظهر.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة قوله إن جميع الحجاج الأردنيين المتوفين والمفقودين ليسوا ضمن بعثة الحج الأردنية الرسمية.

وقالت وزارة الخارجية اليوم إنها تنسق مع السلطات السعودية بشأن إجراءات دفن أو نقل جثامين المتوفين حسب رغبات ذويهم.

ووفقا لإحصاء رويترز في 2015، أدى تدافع مميت في الحج بالقرب من مكة إلى مقتل ما لا يقل عن 2070 شخصا.