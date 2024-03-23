الخارجية الأردنية: نتابع اعتقال مسلحين اجتازا الحدود نحو إسرائيل

قالت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، 23 آذار/مارس الجاري، أنها تتابع الأنباء حول اعتقال مسلحين اثنين بعد اجتيازهما الحدود الأردنية- الإسرائيلية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة أن “الوزارة ومن خلال السفارة الأردنية في تل أبيب، تتابع مع السلطات الإسرائيلية للتحقق من صحة هذه الأنباء”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنه تم اعتقال شخصين عبرا من الأردن معهما أسلحة ويشتبه في تخطيطهما لتنفيذ هجوم كبير ليلة الجمعة بالقرب من مستوطنة بتسيل في غور الأردن.

وقالت “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية إن “القوات الأمنية الإسرائيلية فتحت تحقيقا في القضية، ثم تم تحويلهما إلى الشاباك (جهاز الأمن الإسرائيلي) لمزيد من التحقيق”.

وأشارت تفاصيل جديدة نشرت صباح اليوم إلى أن الشخصين عبرا من الأردن، وعثر معهما على مصحف.

وقالت الصحيفة إن قوات الأمن لا تعرف حتى اللحظة الجهة التي ينتمي إليها المشتبه بهما، ولكن وفقا لأحدث التقديرات، فقد “تم إحباط هجوم كبير”.