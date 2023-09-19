الخارجية الأرمينية تحث قوات حفظ السلام الروسية على التدخل

حثت وزارة الخارجية الأرمينية قوات حفظ السلام الروسية في منطقة قرة باغ في أذربيجان الثلاثاء على التدخل ووقف “العدوان الشامل” من باكو على السكان المحليين.

هذا وقالت أذربيجان، الثلاثاء، إن ستة من مواطنيها لقوا حتفهم في انفجار لغمين أرضيين بحادثين منفصلين في منطقة ناجورنو قرة باغ، واتهمت “جماعات مسلحة أرمينية غير شرعية” بزرعهما.

وأغلبية السكان في قرة باغ المعترف بها دوليا جزءا من أذربيجان من عرقية الأرمن، وانفصلت عن سيطرة باكو في أوائل التسعينيات بعد حرب. واستعادت أذربيجان مساحات واسعة من الأراضي فيها وحولها في حرب عام 2020.

وقالت باكو إن أربعة من العاملين بوزارة الداخلية قُتلوا عندما انفجر لغم في شاحنتهم بالقرب من موقع لحفر نفق، وأضافت أن لغما آخر قتل مدنيين اثنين كانا في شاحنة أيضا.