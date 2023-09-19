الثلاثاء 4 ربيع الأول 1445 ﻫ - 19 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخارجية الأرمينية تحث قوات حفظ السلام الروسية على التدخل

منذ 31 دقيقة
أذربيجان وأرمينيا

أذربيجان وأرمينيا

A A A
طباعة المقال

حثت وزارة الخارجية الأرمينية قوات حفظ السلام الروسية في منطقة قرة باغ في أذربيجان الثلاثاء على التدخل ووقف “العدوان الشامل” من باكو على السكان المحليين.

هذا وقالت أذربيجان، الثلاثاء، إن ستة من مواطنيها لقوا حتفهم في انفجار لغمين أرضيين بحادثين منفصلين في منطقة ناجورنو قرة باغ، واتهمت “جماعات مسلحة أرمينية غير شرعية” بزرعهما.

وأغلبية السكان في قرة باغ المعترف بها دوليا جزءا من أذربيجان من عرقية الأرمن، وانفصلت عن سيطرة باكو في أوائل التسعينيات بعد حرب. واستعادت أذربيجان مساحات واسعة من الأراضي فيها وحولها في حرب عام 2020.

وقالت باكو إن أربعة من العاملين بوزارة الداخلية قُتلوا عندما انفجر لغم في شاحنتهم بالقرب من موقع لحفر نفق، وأضافت أن لغما آخر قتل مدنيين اثنين كانا في شاحنة أيضا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ارتفاع أعداد النازحين من السودان
اشتباكات السودان
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر.. الأمراض تلاحق أطفال السودان
الذهب
أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى مع انخفاض الدولار
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
إعلام إيراني: وزير الدفاع الروسي يزور طهران

الأكثر قراءة

قصر داهش
فيديو.. ليس جناً ولا عفريتاً لكنه يفعل ما هو أغرب ويعرفه كبار السن في بيروت!
وديع الشيخ
وديع الشيخ يفجع بوفاة والده
دراجة تسير بمفردها
"شارعٌ مسكون بالأشباح".. فيديو مرعب لدراجة تسير بمفردها!