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الخارجية الأرمينية: مستعدون لتطبيع العلاقات مع أذربيجان

منذ 45 دقيقة
علما أذربيجان وأرمينيا

علما أذربيجان وأرمينيا

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قال مسؤول أرميني كبير اليوم السبت 2 مارس/آذار 2024، إن بلاده مستعدة لتوقيع اتفاق سلام مع أذربيجان إذا أبدت باكو الإرادة السياسية مثل بلاده، مضيفا أنها حريصة أيضا على إحراز تقدم في تطبيع العلاقات مع تركيا.

وعبرت يريفان وباكو في ديسمبر كانون الأول عن رغبتهما في التوصل إلى اتفاق سلام بعد عقود من الخلافات، لكن لم يُبرم أي اتفاق بينهما حتى الآن.

وأبرز القضايا المثيرة للانقسام بين الطرفين منذ أمد هي تلك المتعلقة بإقليم ناجورنو قرة باغ في أذربيجان.

واستعادت قوات أذربيجانية السيطرة على المنطقة الجبلية في سبتمبر أيلول بعد سنوات من سيطرة قوات ينحدرون من الأرمن عليها.

وقال نائب وزير خارجية أرمينيا فاهان كوستانيان إن بلاده لديها إرادة سياسية لتطبيع العلاقات مع أذربيجان على أساس المبادئ التي سبق أن اتفق عليها الجانبان.

وأضاف في مقابلة مع رويترز خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا “هذه مسألة تتعلق بالقيادة والإرادة السياسية”.

وذكر أن بلاده أبدت الإرادة السياسية اللازمة في عدة مناسبات، منها خلال المحادثات التي أجريت أمس الجمعة بين وزيري خارجية أرمينيا وتركيا.

وعززت تركيا علاقاتها السياسية والعسكرية مع أذربيجان في السنوات الأخيرة، لكنها تعمل حاليا على استعادة العلاقات مع أرمينيا بعد عقود من العداء بينهما.

    المصدر :
  • رويترز

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