الخارجية الأفغانية تؤكد بدء جولة مباحثات جديدة بين “طالبان” والولايات المتحدة

أكدت وزارة الخارجية الأفغانية، صباح اليوم الأربعاء، بدء جولة جديدة من المحادثات بين حركة “طالبان” والولايات المتحدة في قطر الأسبوع المقبل.

وقالت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان، اليوم الأربعاء، إن الجولة المقبلة من المحادثات بين “طالبان” والولايات المتحدة ستبدأ في قطر الأسبوع المقبل، لبحث العلاقات السياسية والمشاكل الاقتصادية في أفغانستان وتنفيذ اتفاق الدوحة.

وفي وقت سابق أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستبدأ الأسبوع المقبل مشاورات مع حركة “طالبان”، ستناقش خلالها المصالح الحيوية فيما يتصل بأفغانستان، بما في ذلك مكافحة الإرهاب.