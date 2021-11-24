السبت 2 شعبان 1443 ﻫ - 5 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخارجية الأفغانية تؤكد بدء جولة مباحثات جديدة بين “طالبان” والولايات المتحدة

24 - نوفمبر - 2021
A A A
طباعة المقال

أكدت وزارة الخارجية الأفغانية، صباح اليوم الأربعاء، بدء جولة جديدة من المحادثات بين حركة “طالبان” والولايات المتحدة في قطر الأسبوع المقبل.

وقالت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان، اليوم الأربعاء، إن الجولة المقبلة من المحادثات بين “طالبان” والولايات المتحدة ستبدأ في قطر الأسبوع المقبل، لبحث العلاقات السياسية والمشاكل الاقتصادية في أفغانستان وتنفيذ اتفاق الدوحة.

وفي وقت سابق أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستبدأ الأسبوع المقبل مشاورات مع حركة “طالبان”، ستناقش خلالها المصالح الحيوية فيما يتصل بأفغانستان، بما في ذلك مكافحة الإرهاب.

    المزيد من أخبار العالم

    برنامج الأغذية العالمي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    “الأغذية العالمي”: أنظمة متحركة لمساعدة الأوكرانيين
    الذهب
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بعد الغزو الروسي على أوكرانيا.. ارتفاع بأسعار البلاديوم والذهب
    علم السعودية
    السعودية: للوصول إلى حلٍ سياسي يحقق الأمن والاستقرار

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    الخبراء يكشفون.. ماذا عليك فعله إذا وقع انفجار نووي؟
    عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس
    بعد تحليق أسعار المحروقات.. البراكس يشرح
    الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    كوريا الشمالية الى ساحة الحرب.. ايعاز خطير من كيم يونغ أون