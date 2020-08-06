الخارجية الألمانية تعلن وفاة موظفة بسفارتها في انفجار مرفأ بيروت

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أعلنت وزارة الخارجية الألمانية ، الخميس، عن مصرع موظفة ألمانية في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت ، الثلاثاء .

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الخميس، أن دبلوماسية ألمانية قتلت في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، مؤكدا أن كل دبلوماسيي بلاده “في حداد”.

وقال هايكو ماس في بيان إن “أسوأ مخاوفنا تأكد. لقيت عضو في سفارتنا في بيروت حتفها في شقتها” في العاصمة اللبنانية.

وأضاف أن “كل أعضاء وزارة الخارجية في حالة حداد على زميلتهم”.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية صباح الخميس، حصيلة جديدة لضحايا الانفجار الهائل الذي هز بيروت مساء الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة رضا موسوي إن 137 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 5 آلاف، من جراء الحادث الضخم، وفق أحدث حصيلة.

وأوضح المتحدث لـ”فرانس برس”، أن هذه الحصيلة “ليست نهائية”، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك عشرات المفقودين.

وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت أن 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم أدت إلى الحادث في مرفأ بيروت.