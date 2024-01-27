الخارجية الألمانية: غزة بحاجة إلى هدنة إنسانية

اعبّرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم السبت 27 يناير/كانون الثاني، عن قناعتها بأن الإسرائيليين والفلسطينيين لن يتمكنوا من العيش بسلام جنبا إلى جنب إلا إذا كان أمن أحدهما جزءا لا يتجزأ من أمن الآخر.

وأشارت بيربوك خلال لقاء جمعها مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إلى أن “مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين نزحوا ليس لديهم مكان يذهبون إليه.

وأكدت الحاجة إلى هدنة إنسانية، وصولا لوقف دائم لإطلاق النار، يسمح بإطلاق سراح جميع الرهائن.

كما أكدت بيربوك موقف بلدها الرافض لتهجير الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بيربوك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إذ تضمن اللقاء محادثات موسعة بشأن جهود وقف الحرب الإسرائيلية على غزة والأوضاع الكارثية التي تسببها.

وأكد الصفدي خلال اللقاء أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإدخال ما يكفي من مساعدات يعد أولوية لإنهاء الكارثة الإنسانية، وحذر من أن استمرار الحرب يزيد من احتمالات اتساع الصراع إقليميا.

كما شدد الصفدي على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لتنفيذ إسرائيل الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية، وتشمل وقف قتل الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف، ووقف الخطاب التحريضي.

وشدد الصفدي على أن أي رؤية مستقبلية لغزة يجب أن تكون في إطار شمولي يضم غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية على أساس حل الدولتين.

وأوضح الصفدي وبيربوك أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. ونوه بأهمية احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وطالبت محكمة العدل الدولية، الحكومة الإسرائيلية بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتعديل الطريقة التي تدير بها عملياتها.

المصدر: وكالات