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الخارجية الأمريكية: إسرائيل قادرة على إجراء تحقيق في وفاة مراسلة الجزيرة

11 - مايو - 2022
آخر تحديث: 11 - مايو - 2022 10:13 مساءً
نيد برايس

نيد برايس

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن إسرائيل قادرة على إجراء تحقيق مستفيض في وفاة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في إفادة صحفية “الإسرائيليون لديهم الإمكانيات والقدرات اللازمة لإجراء تحقيق مستفيض وشامل”.

وقتلت شيرين، وهي صحفية فلسطينية مخضرمة تحمل الجنسية الأمريكية، خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء.

وذكرت قناة الجزيرة ووزارة الصحة الفلسطينية أن مراسلة القناة الإخبارية شيرين أبو عاقلة قتلت برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء.

وقالت الجزيرة إن شيرين أبو عقلة أصيبت برصاصة أثناء تغطيتها غارة للجيش في مدينة جنين.

وعلّق جيش الاحتلال قائلًا أن مراسلين أصيبوا خلال اشتباك بين قواته و”مسلحين في الضفة الغربية”.

وكانت قد أفادت أبو عاقلة قبل اصابتها بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيّم جنين وتحاصر منزلا في حي الجابريات.

مما أدى لاندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع عشرات الفلسطينيين.

وأوضح الشهود، أن الجيش أطلق الرصاص الحي تجاه المتظاهرين والطواقم الصحفية.

ولاحقًا، أكدت الجزيرة أن شيرين أبو عاقلة كانت ترتدي سترة الصحافة أثناء استهدافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

    المصدر :
  • رويترز
  • صوت بيروت إنترناشونال

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