الخارجية الأمريكية..الاتفاق بين إسرائيل والسودان يعزز السلام والأمن

رحبت الولايات المتحدة باتفاق تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، مؤكدة أن الاتفاق من شأنه تعزير الاستقرار والأمن في المنطقة .

قال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية، تيبور ناجي، اليوم الأحد إن جهود الرئيس دونالد ترمب لتسهيل إقامة علاقات بين السودان وإسرائيل تعزز السلام والأمن والازدهار لكلا البلدين والمنطقة والولايات المتحدة.

وأضاف ناجي في تغريدة على تويتر أن خطوات ترمب لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تفتح فرصاً جديدة لتقوية شراكتنا وبناء علاقة سياسية واقتصادية جديدة مع السودان ترتكز على القيم المشتركة.

“طي صفحة العزلة”

إلى ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء السوداني على تويتر، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يطوي صفحة ثلاثة عقود من العزلة الدولية، ويفتح فرصا كبيرة للبلاد خاصة في الجانب الاقتصادي.

من جهته، أكد عضو المجلس السيادي السوداني، ياسر العطا، في وقت سابق الأحد، أن قرار السلام مع إسرائيل خطوة صحيحة، مؤكداً أن ربط السلام مع إسرائيل برفع السودان من قائمة الإرهاب لا يضر.

كما شدد عضو السيادي السوداني، في تصريح للعربية أن السودان لا يعادي أحداً، وأن الشعب السوداني تضرر من سياسات التطرف.

في السياق أيضاً، رحب العطا بكل الوفود الإسرائيلية والأميركية لبحث شراكات كبيرة، موضحاً أن السودان لا يحتاج لمساعدات وإنما شراكات اقتصادية كبيرة.