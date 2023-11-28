الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة والسعودية تعتزمان التعاون في استكشاف الفضاء

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان الثلاثاء إن الولايات المتحدة والسعودية اتفقتا على العمل معا لاستكشاف الفضاء الخارجي، مضيفة أن هذا الجهد يمكن أن يساعد في تعزيز التعاون في مجال الفضاء لأغراض تجارية بين البلدين.

وفي وقت سابق أظهرت نتائج تصويت 182 عضوا في المكتب الدولي للمعارض الثلاثاء أن مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ستستضيف معرض إكسبو 2030.

وتنافست أيضا مدينتا بوسان في كوريا الجنوبية وروما في إيطاليا على استضافة المعرض العالمي، وهو حدث يقام كل خمس سنوات ويجذب ملايين الزوار واستثمارات بمليارات الدولارات.