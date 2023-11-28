الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 28 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة والسعودية تعتزمان التعاون في استكشاف الفضاء

منذ 33 دقيقة
علما السعودية واميركا

علما السعودية واميركا

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان الثلاثاء إن الولايات المتحدة والسعودية اتفقتا على العمل معا لاستكشاف الفضاء الخارجي، مضيفة أن هذا الجهد يمكن أن يساعد في تعزيز التعاون في مجال الفضاء لأغراض تجارية بين البلدين.

وفي وقت سابق أظهرت نتائج تصويت 182 عضوا في المكتب الدولي للمعارض الثلاثاء أن مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ستستضيف معرض إكسبو 2030.

وتنافست أيضا مدينتا بوسان في كوريا الجنوبية وروما في إيطاليا على استضافة المعرض العالمي، وهو حدث يقام كل خمس سنوات ويجذب ملايين الزوار واستثمارات بمليارات الدولارات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

حملة اعتقالات إسرائيلية في الضفة الغربية
غزة تحت النار
مؤسسات الأسرى: 3290 معتقلاً فلسطينيا منذ 7 أكتوبر في الضفة الغربية
المملكة العربية السعودية
الرياض تفوز باستضافة معرض إكسبو 2030
قصف روسي على أوكرانيا- أرشيفية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا: مقتل 4 أشخاص في قصف روسي على منازل

الأكثر قراءة

الكرة الأرضية - تعبيرية
"عاصفة مغناطيسية قوية" تضرب الأرض اليوم.. وتأثيرٌ صادم على صحة البشر!
يحيى السنوار
غزة تحت النار
ماذا قال يحيى السنوار بالعبرية لمحتجزين إسرائيليين في غزة ؟
عناصر من كتائب القسام
غزة تحت النار
فيديو.. استعراض قوة مفاجئ للقسام خلال تسليم المحتجزين في قطاع غزة