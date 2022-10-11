الخارجية الأمريكية: اميركا لن تغض الطرف عن تهديد إيران عند مراجعة العلاقات مع السعودية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن لن تغض الطرف عن التهديد الذي تشكله إيران عند مراجعة علاقة واشنطن مع السعودية بعد قرار أوبك+ خفض إنتاج النفط.

وجاءت تصريحات برايس ردا على سؤال في إفادة صحفية، بشأن كيف يمكن للولايات المتحدة الوفاء بتعهد الرئيس جو بايدن بإعادة ضبط علاقتها مع السعودية دون استفادة خصمها الإقليمي إيران من ذلك.

وقال برايس “هناك تحديات أمنية، بعضها ينبع من إيران وبكل تأكيد، لن نغض الطرف عن التهديد الذي تشكله إيران، ليس فقط بالنسبة للمنطقة، ولكن في مناطق أخرى أيضا”.