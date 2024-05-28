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الخارجية الأمريكية: بلينكن بحث مع البرهان ضرورة إنهاء الصراع في السودان

منذ 3 دقائق
الوزير أنتوني بلينكن

الوزير أنتوني بلينكن

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن بحث ضرورة إنهاء الصراع في السودان على وجه السرعة مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني خلال اتصال اليوم الثلاثاء.

وأضافت الوزارة أن بلينكن والبرهان بحثا أيضا سبل “إتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة، لتخفيف معاناة الشعب السوداني”.

على مقلبٍ آخر، تشهد مواقع التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا ردا على انعقاد مؤتمر تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية والمعروف باسم “تقدم” والمنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

مؤتمر “تقدم” والذي انطلق الأحد الماضي يأتي كمحاولة لأنهاء الاقتتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وكان مؤتمر “تقدم” قد شهد حملات ترويج داعمه له من قبل عدة هيئات وأشخاص على أمل أنهاء الحرب في السودان.

واعتبر مدونون أن المؤتمر يستخدم كمنصة إعلامية وسياسية لتوجيه الاتهامات ضد القوات المسلحة السودانية والتشكيك في نزاهتها وأخلاقها والترويج الكاذب لإدانتها ومن ثم محاولة التأثير على الرأي العام المحلي والعالمي لمعاقبتها وشق الصف الوطني عنها.

وعلق آخرون على المؤتمر بالقول: “مثله مثل اجتماعاتكم السابقة، المحصلة والنتيجة فشل، ففاقد الشيء لا يعطيه”.

في المقابل، اعتبر ناشطون إن المؤتمر هو بصيص أمل جديد ينهي الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وقالوا إن “العزم والتصميم على إنهاء الحرب خلقته معاناة شعبنا من هذه الحرب وفظائعها التي طالت الأنفس والممتلكات ودمرت البلاد وشردت شعبها. وبهذه الوحدة الواسعة المتنوعة سنعلي من صوت السلام، وسنحارب خطابات التمزيق والتقسيم والكراهية، وسنعمل بجد على إنقاذ بلادنا من هذا الدمار وسنعيد بناءها على أفضل وأجمل وأحسن ما يكون”.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

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