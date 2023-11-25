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الخارجية الأمريكية: بلينكن سيحضر اجتماعا وزاريا لحلف الأطلسي بشأن روسيا والبلقان

منذ 33 دقيقة
وزارة الخارجية الأمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت إن الوزير أنتوني بلينكن سيحضر اجتماعا لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع لتسليط الضوء على التزام الحلف تجاه أوكرانيا في حربها مع روسيا.

ويدعم حلف شمال الأطلسي أوكرانيا بقوة، وتأمل كييف أن تنضم ذات يوم إلى التكتل العسكري. ولا ينخرط حلف شمال الأطلسي في الحرب مع روسيا بنفسه، وهو الوضع الذي يقول القادة الغربيون إنهم يريدون تجنبه نظرا لترسانة موسكو النووية الهائلة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن بلينكن سيؤكد دعم الولايات المتحدة للديمقراطية والاستقرار الإقليمي في غرب البلقان. ويدرس حلف شمال الأطلسي زيادة أعداد القوات في المنطقة بصورة أكثر استدامة لمنع تفاقم التوترات.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر تشرين الثاني في بروكسل.

    المصدر :
  • رويترز

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