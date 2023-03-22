الأربعاء 30 شعبان 1444 ﻫ - 22 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخارجية الأمريكية تحث أعضاء الجنائية الدولية على الامتثال لمذكرة اعتقال بوتين

منذ 41 دقيقة
الجنائية الدولية

الجنائية الدولية

A A A
طباعة المقال

حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على الامتثال لمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واتهمت المحكمة بوتين في الأسبوع الماضي بارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني. وبموجب مذكرة الاعتقال، ستلتزم الدول الأعضاء في المحكمة، وعددها 123 دولة، بإلقاء القبض على بوتين إذا وطأت قدماه أراضيها ونقله إلى لاهاي لمحاكمته.

وفي رده على سؤال طرحه السناتور الأمريكي ليندسي جراهام في جلسة استماع بلجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ عما إذا كان سيشجع الحلفاء الأوروبيين على “تسليم” بوتين، قال بلينكن “أعتقد أن أي عضو في المحكمة ولديه التزامات يجب أن يفي بالتزاماته”.

ورغم أن الولايات المتحدة ليست من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إن بوتين ارتكب بوضوح جرائم حرب، مضيفا أن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية مبررة.

ونفت موسكو مرارا الاتهامات الموجهة إلى قواتها بارتكاب أعمال وحشية خلال غزوها لأوكرانيا منذ أكثر من عام، ووصف الكرملين قرار المحكمة بأنه “باطل ولاغ”.

ولا تتمتع روسيا ولا أوكرانيا بعضوية المحكمة الجنائية الدولية لكن كييف منحت المحكمة حق الولاية القضائية لمقاضاة المتورطين في الجرائم المرتكبة على أراضيها. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطية وتعتمد على الدول الأعضاء في تنفيذ عمليات الاعتقال.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

تحري هلال رمضان- تعبيرية
دول تُخالف وتعلن الجمعة بداية شهر رمضان 2023
البنك المركزي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس
علم كندا
زيادة تاريخية في سكان كندا بسبب هجرة قياسية

الأكثر قراءة

فيديو لانهيار مبنى في قطر.. والسلطات تبحث عن ناجين
ويل سميث
بالفيديو.. ويل سميث يرقص على اغنية "ايه اليوم الحلو ده"
وزير الأشغال علي حمية
الوزير حميه يزفّ بشرى جديدة للبنانيين!