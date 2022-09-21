الأربعاء 25 صفر 1444 ﻫ - 21 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخارجية الأمريكية تحذر روسيا من عواقب إضافية إن قامت بهذه الخطوة

منذ 14 دقيقة
وزارة الخارجية الأمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية

A A A
طباعة المقال

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية (الثلاثاء 20-9-2022) إنه ستكون هناك عواقب إضافية إذا ضمت روسيا أجزاء من أوكرانيا، وذلك في الوقت الذي يعتزم فيه زعماء نصبتهم موسكو في مناطق محتلة بأربعة أقاليم أوكرانية إجراء استفتاءات على الانضمام إلى روسيا.

وقال المسؤول “لقد أوضحنا أنه سيكون هناك المزيد من العواقب. لدينا … عدد من الأدوات”.

من جهته رأى مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أن نشر قوات روسية إضافية قد يغيّر المعادلة العسكرية على الأرض، إلا أنه لن يؤثر على القدرات الدفاعية لأوكرانيا.

وفي ما يتعلق بالاستفتاءات التى تعتزم موسكو إجراءها لضم المناطق التى احتلتها، أكد سوليفان أن ذلك الإجراء، لن يخدم الموقف التفاوضي الروسي، ولن يعزّز موقعها في الميدان، واعتبرها خطوات “زائفة” لن يتم الاعتراف بنتائجها، مؤكدًا أن “الولايات المتحدة لن تعترف أبدا بضم روسيا لأراض أوكرانية”.

ولفت سوليفان إلى أن العمليات العسكرية الأوكرانية المضادة لروسيا ستكون محورًا بارزا في خطاب الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح أن “خطاب بايدن أمام الجمعية العامة سيتضمن دعوة للمجتمع الدولي للاستمرار في رفض العدوان الروسي ضد أوكرانيا”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الرئيس الأوكراني: زمام المبادرة العسكرية بات معنا
مجلس الشيوخ الأمريكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يسعون لفرض عقوبات ثانوية على النفط الروسي
قارب للمهاجرين في وسط البحر
غادروا من لبنان.. قبرص تنقذ مئات المهاجرين العالقين في البحر

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ترسيم الحدود
عرض أميركي جديد في ملف ترسيم الحدود... هذه تفاصيله
وديع الشيخ
الجيش يوقف المغنّي وديع الشيخ
الرئيس ميشال عون ومسؤول الارتباط في حزب الله وفيق صفا
وفيق صفا يفعل فعله.. باسيل يرضخ لحزب الله