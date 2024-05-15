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الخارجية الأمريكية تحول مساعدات عسكرية بمليار دولار لإسرائيل إلى الكونغرس لمراجعتها

منذ 31 دقيقة
وزارة الخارجية الأمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية

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ذكر مسؤولان أمريكيان (الثلاثاء 14-5-2024) أن وزارة الخارجية حولت حزمة مساعدات أسلحة بقيمة مليار دولار لإسرائيل إلى الكونغرس لمراجعتها.

وقال أحد المسؤولين لرويترز إن أحدث حزمة أسلحة تشمل قذائف دبابات ومورتر ومركبات تكتيكية مدرعة.

ويراجع رؤساء وأعضاء لجنتي العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والشؤون الخارجية بمجلس النواب صفقات الأسلحة الأجنبية الكبرى.

وكان الرئيس جو بايدن قال الأسبوع الماضي إنه أرجأ شحنة قنابل تزن 2000 رطل (907 كيلوجرامات) و1700 قنبلة زنة 500 رطل إلى إسرائيل لمخاوف من استخدامها في اجتياح واسع النطاق لمدينة رفح في جنوب غزة.

وحث بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم اجتياح رفح دون ضمانات للمدنيين بعد مرور سبعة أشهر على الحرب التي دمرت غزة.

ويشكل دعم بايدن إسرائيل في حربها على حماس عبئا سياسيا على الرئيس، خاصة بين الديمقراطيين الشبان، وهو يترشح للفوز بفترة جديدة في المنصب هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

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