الخارجية الأمريكية تدعو الأطراف السياسية في كينيا إلى "الهدوء والصبر"

طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، جميع الأطراف في كينيا إلى العمل سويا بشكل سلمي لحل القضايا العالقة، وإلى القيام بذلك عبر اتباع الآليات الموجودة لتسوية المنازعات.

دعوة برايس جاءت بعد إعلان المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية، رايلا أودينجا، رفضه النتيجة التي صدرت، الاثنين، و التي أعطت الفوز لمنافسه نائب الرئيس المنتهية ولايته، وليام روتو.

وأضاف برايس خلال مؤتمر صحفي “نحض قادة كل الأحزاب السياسية على الاستمرار في دعوة أنصارهم إلى عدم اللجوء إلى العنف”.

موضحاً أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، العائد من جولة في أفريقيا تحادث، الأحد، مع الرئيس الكيني المنتهية ولايته، أوهورو كينياتا، وحضه على “الهدوء والصبر” خلال العملية الانتخابية.

وبعد ستة أيام من الانتخابات التي جرت بهدوء في 9 أغسطس، أعلنت اللجنة الانتخابية في كينيا، مساء الاثنين، فوز نائب الرئيس المنتهية ولايته روتو بنسبة 50,49 بالمئة من الأصوات مقابل 48,85 بالمئة لرايلا أودينغا الذي سارع إلى إعلان رفضه هذه النتيجة.

ووصف أودينغا هذه النتيجة بـ”المهزلة”، متعهدا الطعن بها من خلال اتباع كل الخيارات القانونية المتاحة.

وعلى الرغم من أن أودينغا دعا أنصاره إلى الهدوء، إلا أن هذا الأمر لم يحل دون خروج تظاهرات عنيفة، مساء الاثنين.

غير أن هذه التظاهرات ظلت محصورة في معاقل أودينغا، ولا سيما في أحياء شعبية في نيروبي وكيسومو في الغرب.

وعاد الهدوء إلى هذه المناطق، صباح الثلاثاء.