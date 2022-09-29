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الخارجية الأمريكية تدعو لتحقيق فوري في وفاة الطفل "ريان" الفلسطيني

منذ 45 دقيقة
وزارة الخارجية الأمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية

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قال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة دعت إلى إجراء تحقيق “شامل وفوري” في مقتل طفل فلسطيني يبلغ من العمر سبعة أعوام (الخميس 29-9-2022)، إذ أدت الغارات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة إلى اشتباكات.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، نقلا عن عم الطفل، إن ريان سليمان أصيب بنوبة قلبية عندما جاء جنود إسرائيليون لاعتقال إخوته في منزلهم بالضفة الغربية.

وقال باتيل في إفادة صحفية عندما سئل عن وفاة الطفل “الولايات المتحدة شعرت بحزن شديد عندما علمت بوفاة طفل فلسطيني بريء”.

وأضاف “نؤيد اجراء تحقيق شامل وفوري في الملابسات المحيطة بوفاة الطفل” الى جانب تحقيق عسكري إسرائيلي.

كما كرر باتيل نداء من أجل الهدوء في الضفة الغربية أطلقته واشنطن أمس الأربعاء، قبل المداهمة التي قيل إنها أدت إلى وفاة الطفل.

الطفل ريان سليمان

الطفل ريان سليمان

    المصدر :
  • رويترز

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