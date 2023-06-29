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الخارجية الأمريكية تدين حرق "المصحف الشريف" في السويد

29 - يونيو - 2023
آخر تحديث: 29 - يونيو - 2023 9:29 مساءً
وزارة الخارجية الأمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية

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قالت الولايات المتحدة (الخميس 29-6-2023) إنها تدين حرق مصحف أمام مسجد في السويد بالأمس، غير أنها أضافت أن إصدار التصريح بالمظاهرة دعم لحرية التعبير وليس تأييدا لهذا الإجراء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مات ميلر في مؤتمر صحفي يومي إن واشنطن تعتقد أن المظاهرة خلقت “بيئة من الخوف” ستؤثر على قدرة المسلمين وأفراد الأقليات الدينية الأخرى على ممارسة الحرية الدينية.

من جهته، دعا الأزهر الشريف كافة الشعوب الإسلامية والعربية وأصحاب الضمير الحي، بتجديد مقاطعة المنتجات السويدية، نصرةً للمصحف الشريف كتاب الله المقدس، وذلك بعد تكرار الانتهاكات غير المقبولة تجاه المصحف الشريف، والاستفزازات الدائمة لجموع المسلمين حول العالم تحت لافتة حرية الرأي والتعبير الزائفة.

كما دعا الأزهر حكومات الدول الإسلامية والعربية لاتخاذ مواقف جادة وموحدة تجاه تلك الانتهاكات التي لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، والتي تحمل إجرامًا وتطرفًا تجاه المقدسات الإسلامية؛ مشددًّا على أن سماح السلطات السويدية للإرهابيين المتطرفين بحرق المصحف وتمزيقه في عيد المسلمين؛ لهو دعوة صريحة للعداء والعنف وإشعال الفتن، وهو ما لا يليق بأي دولة متحضرة أو مسئولة عن قراراتها.

    المصدر :
  • رويترز

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