الأربعاء 25 شعبان 1445 ﻫ - 6 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخارجية الأمريكية تطالب إيران بالإفراج الفوري عن الناقلة المحتجزة أدفانتدج سويت

منذ 6 دقائق
وزارة الخارجية الأمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية

A A A
طباعة المقال

طلبت الخارجية الأمريكية من إيران الإفراج فورا عن الناقلة المحتجزة أدفانتدج سويت. بحسب وكالة رويترز.

وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن على إيران الإفراج فورا عن ناقلة أدفانتدج سويت المحتجزة.

ويأتي ذلك بعد أن أفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية بأن طهران ستنزل نفطا خاما قيمته نحو 50 مليون دولار من الناقلة التي ترفع علم جزر مارشال والتي احتُجزت العام الماضي.

وذكر ميلر أن مواصلة مضايقة إيران للسفن والتدخل في الحقوق والحريات الملاحية تهديد للأمن البحري والاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

البنك المركزي الأمريكي
رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي: خفض أسعار الفائدة سيعتمد فقط على البيانات الاقتصادية
ديفيد كاميرون
غزة تحت النار
كاميرون يصف محادثاته مع غانتس بالصعبة ولكنها ضرورية
ماثيو ميلر
ميلر: واشنطن ستواصل محاسبة جماعة الحوثي اليمنية على هجماتها

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان (رويترز)
تقارير تؤكد حصول حرب مرتقبة على لبنان.. وهذا ما تنتظره إسرائيل فقط!
نجيب ميقاتي
خطة إنمائية لجنوب لبنان.. ميقاتي يكشف اقتراح هوكشتاين لإنهاء الحرب
الموفد الأميركي آموس هوكشتاين
تفاصيل جديدة.. ما أسباب حضور هوكشتاين السريع إلى لبنان؟