الخارجية الأمريكية تطالب إيران بالإفراج الفوري عن الناقلة المحتجزة أدفانتدج سويت

طلبت الخارجية الأمريكية من إيران الإفراج فورا عن الناقلة المحتجزة أدفانتدج سويت. بحسب وكالة رويترز.

وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن على إيران الإفراج فورا عن ناقلة أدفانتدج سويت المحتجزة.

ويأتي ذلك بعد أن أفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية بأن طهران ستنزل نفطا خاما قيمته نحو 50 مليون دولار من الناقلة التي ترفع علم جزر مارشال والتي احتُجزت العام الماضي.

وذكر ميلر أن مواصلة مضايقة إيران للسفن والتدخل في الحقوق والحريات الملاحية تهديد للأمن البحري والاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.