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الخارجية الأمريكية تكشف عن القيمة الصافية لثروة بشار الأسد وعائلته

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 29 - أبريل - 2022 3:40 صباحًا
بشار الأسد

بشار الأسد

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كشفت وزارة الخارجية الأميركية عن تقديراتها للقيمة الصافية لثروة رئيس النظام السوري بشار الأسد وعائلته، والتي تقدر ما بين مليار وملياري دولار، على الرّغم من الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لعزله بسبب دوره في الحرب الدائرة في بلاده.

وأوضحت الوزارة في تقرير أعدّته بطلب من الكونغرس ونشرت جزءاً منه اليوم في حين أبقت الجزء الباقي سرياً، أنّه ليس بوسعها أن تقدّم سوى “تقدير غير دقيق” لهذه الثروة لأنّها تظنّ أنّ عائلة الأسد تمتلك أصولاً بأسماء وهمية أو من خلال صفقات عقارية مبهمة.

وبحسب الجزء العلني من التقرير، فإنّ التقديرات المستندة إلى معلومات مفتوحة المصدر تضع عموماً صافي ثروة عائلة الأسد بين 1 و2 مليار دولار.

وقالت الوزارة نقلاً عن تقارير غير حكومية وأخرى إعلامية، انّ عائلة الأسد تدير “نظام رعاية معقّداً يشمل شركات وهمية وشركات واجهات يستخدمها النظام أداة للوصول إلى موارد مالية”.

وأوضحت أنّ هذه الثروة يمتلكها الرئيس السوري وزوجته وشقيقه وشقيقته وأبناء عمومته وأبناء خالاته وعمّه، ومعظمهم يخضعون لعقوبات أميركية.

وأفادت بأنّ لا معلومات كافية لديها عن صافي ثروة أبناء الرئيس السوري الثلاثة، وأصغرهم يبلغ 17 عاماً.

وفرض الكونغرس الأميركي عقوبات على الأسد وافراد عائلته لمنعهم من إجراء تعاملات مالية، في وقت استعاد النظام السوري السيطرة على القسم الأكبر من البلاد بعد حرب خلّفت على مدار عقد ما يقرب من نصف مليون قتيل.

ودعت الولايات المتحدة إلى محاسبة الأسد وأركان نظامه، لكنّ الرئيس السوري يستعيد شيئاً فشيئاً مكانه في المنطقة ولا سيّما أنّ الإمارات العربية المتحدة استقبلته في آذار في أول زيارة رسمية له إلى دولة عربية منذ اندلاع الحرب في بلده.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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