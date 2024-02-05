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الخارجية الأمريكية: تم إخطار العراق بأمر ضربات يوم الجمعة فور وقوعها

منذ 43 دقيقة
مخلفات القصف الأمريكي في العراق

مخلفات القصف الأمريكي في العراق

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أكّدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين 5 فبراير/شباط، أن الولايات المتحدة لم تقدم إخطاراً مسبقا للعراق قبل الضربات التي شنتها يوم الجمعة على ثلاثة مواقع لمسلحين داخل الأراضي العراقية، مضيفا أنه تم إخطار العراق بأمر الضربات فور وقوعها.

و قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل للصحفيين “لقد أدرك العراق، شأنه شأن كل دولة في المنطقة، أنه سيكون هناك رد بعد مقتل جنودنا. أما بالنسبة لهذا الرد الذي وقع يوم الجمعة، فلم يكن هناك إخطار مسبق. لقد أبلغنا العراقيين فور وقوع الضربات”.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين يوم الجمعة إن الولايات المتحدة أبلغت العراق قبل تنفيذ الضربات.

    المصدر :
  • رويترز

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